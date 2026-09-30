Бухджоб запустил форум и чат для HR и соискателей
Бухджоб открыл форум и чат для HR и тех, кто ищет работу. Обсуждение найма, собеседований, зарплат и карьеры.
Бухджоб открыл форум — buhjob.com/forum — и чат к нему: buhjob.com/forum/chat. Это площадка для HR и для тех, кто ищет работу: здесь обсуждают найм, собеседования, зарплаты и карьеру без корпоративных формулировок.
Кому будет полезен форум
HR и рекрутерам — чтобы разбирать найм как он есть: как писать вакансию, что спрашивать на собеседовании, какая сейчас адекватная вилка, почему кандидат пропадает после оффера и как удержать его до выхода.
Тем, кто ищет работу — чтобы задать вопросы про резюме, собеседования, зарплату и смену профессии и получить ответ от людей, которые нанимают каждый день.
Разделы форума
Найм и сотрудники — подбор, собеседования, офферы, адаптация, кадровые документы.
Работа и заработок — поиск работы, зарплаты, карьерный рост, выгорание.
Помощь по Бухджобу — вопросы и идеи по сайту, отвечает команда и основатель.
Чат для быстрых вопросов
Если нужно спросить в моменте — чат Бухджоба. Как ответить кандидату, что написать в вакансии, как поступить в спорной ситуации: отвечают и участники, и мы.
Форум живёт ровно настолько, насколько в нём разговаривают. Заходите, задавайте вопросы, отвечайте другим.
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