Бухджоб запустил форум и чат для HR и соискателей

Бухджоб открыл форум и чат для HR и тех, кто ищет работу. Обсуждение найма, собеседований, зарплат и карьеры.

Бухджоб открыл форум — buhjob.com/forum — и чат к нему: buhjob.com/forum/chat. Это площадка для HR и для тех, кто ищет работу: здесь обсуждают найм, собеседования, зарплаты и карьеру без корпоративных формулировок.

Кому будет полезен форум

HR и рекрутерам — чтобы разбирать найм как он есть: как писать вакансию, что спрашивать на собеседовании, какая сейчас адекватная вилка, почему кандидат пропадает после оффера и как удержать его до выхода.

Тем, кто ищет работу — чтобы задать вопросы про резюме, собеседования, зарплату и смену профессии и получить ответ от людей, которые нанимают каждый день.

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Чат для быстрых вопросов

Если нужно спросить в моменте — чат Бухджоба. Как ответить кандидату, что написать в вакансии, как поступить в спорной ситуации: отвечают и участники, и мы.

Форум живёт ровно настолько, насколько в нём разговаривают. Заходите, задавайте вопросы, отвечайте другим.