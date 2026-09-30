🐻 Для каждой местности хотят определить допустимое число медведей

Численность медведей хотят регулировать с учетом ситуации в каждой конкретной местности. В 2026 году проблему с выходом животных к людям осложняет недостаток кормовой базы.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил установить базовые нормативы численности медведей для каждой конкретной местности. Инициативу он озвучил на совещании о ситуации с нападениями медведей, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Нормативы позволят учитывать особенности отдельных территорий при оценке допустимой численности животных. Других деталей предложения, включая возможный механизм расчета показателей, в приведенном сообщении нет.

Козлов также сообщил, что в 2026 году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы для медведей.