💲 Рубль укрепляется на фоне дорогой нефти: курсы валют от Центробанка на 1 октября 2026 года

Доллар опустился до 83,56 рублей. Рубль усилил позиции благодаря росту цен на нефть и снижению дисконта Urals к Brent.

Рубль начал октябрь с заметного укрепления: доллар опустился к 83,56 рублям, евро — ниже 95, а юань — к 12,47. Движение отражает усиление поддержки со стороны сырьевого рынка — валюты корректируются вниз после нескольких дней боковой динамики.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 1 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,5588 рубля Евро 94,8810 рубля Юань 12,4732 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 1 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 30 сентября 2026 года доллар стоил 84,4 рубля, евро — 95, а юань — 12,6.

Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников объяснил, что укрепление рубля связано прежде всего с нефтяным фактором. По его словам, высокие цены на нефть усиливают приток валютной выручки от экспортеров, что «естественным образом оказывает поддержку рублю».