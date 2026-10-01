Интерес к цифровому рублю вырос почти в шесть раз за два месяца

В августе 2026 года россияне искали информацию о цифровом рубле почти втрое чаще, чем в июле. Пик интереса пришелся на первую неделю сентября.

Число поисковых запросов о цифровом рубле в августе 2026 года почти в шесть раз превысило июньский показатель. Самым популярным пояснительным финансовым запросом лета стал вопрос о том, что такое цифровой рубль. Пользователи также выясняли, зачем он нужен, как связан с банками и как открыть счет.

«В августе количество запросов по теме было почти втрое выше, чем в июле, и почти в шесть раз выше июня», — сказано в исследовании «Яндекса».

Максимальный интерес зафиксировали в первую неделю сентября, когда крупнейшие банки открыли доступ к операциям с цифровыми рублями. За эту неделю число запросов в 4,5 раза превысило показатель всего июня и вдвое — всего июля. К концу сентября интерес начал снижаться, но остался значительно выше среднего недельного уровня лета.