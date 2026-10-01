Налоговые агенты должны подать уведомление по НДФЛ до 5 октября 2026 года

Организациям и ИП напомнили о сроке подачи уведомления по НДФЛ за доходы, выплаченные с 23 по 30 сентября.

Налоговые агенты обязаны не позднее 5 октября направить уведомление об исчисленных суммах НДФЛ, если доходы были выплачены в период с 23 по 30 сентября 2026.

В уведомлении нужно указать код отчетного периода 33/13. Об этом сказано в телеграм-канале ФНС.

Срок перечисления налога, исчисленного за этот же период, также истекает 5 октября. Несвоевременная подача уведомления или уплата налога может привести к начислению штрафов и пени.