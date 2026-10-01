ФНС предупреждает: НДС придется платить задним числом при утрате АУСН

Если компания теряет право на АУСН, обязанность платить НДС возникает с первого дня того месяца, в котором допущено нарушение требований спецрежима.

ФНС предупреждает предпринимателей о ключевом правиле работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Согласно ч. 6 ст. 4 закона № 17‑ФЗ, право на применение режима утрачивается автоматически с начала календарного месяца, в котором выявлено несоответствие требованиям закона.

К нарушениям относятся превышение лимита доходов свыше 60 млн рублей с начала года, наем сотрудников, не имеющих права на АУСН, выплата зарплаты наличными или переводами из-за рубежа, открытие счетов в банках вне перечня ФНС, а также наличие обособленных подразделений. Об этом сказано на сайте налоговой.

Главное последствие — обязанность исчислять и уплачивать НДС возникает с первого числа того же месяца, когда допущено нарушение. Если несоответствие выявлено, например, 15 августа, НДС придется восстанавливать с 1 августа, а не с 1 сентября.