Из-за неправильного кода в декларации по налогу на прибыль налогоплательщика могут обязать сдать уточненку

Налоговая служба призывает компании внимательно заполнять лист 02 декларации по налогу на прибыль: неверный код признака налогоплательщика приводит к ошибкам в отражении льгот и необходимости уточнять отчетность.

ФНС напомнила о важности корректного заполнения реквизита «Признак налогоплательщика (код)» в листе 02 декларации. Код должен соответствовать применяемой налоговой льготе, перечень которых приведен в верхней части листа.

Так, код 01 используют организации, не относящиеся к специальным категориям; код 02 — сельскохозяйственные товаропроизводители; код 03 — резиденты особых экономических зон; код 17 — компании, ведущие деятельность в сфере информационных технологий. Для других льгот предусмотрены отдельные коды, сказано на сайте налоговой.

В ведомстве подчеркнули, что неправильный выбор кода признака налогоплательщика приводит к некорректному отражению льготы в декларации и может потребовать подачи уточненной отчетности.