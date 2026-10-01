БСН 29 09
Купить подписку
Налог на прибыль
Читать 1 мин

Из-за неправильного кода в декларации по налогу на прибыль налогоплательщика могут обязать сдать уточненку

Налоговая служба призывает компании внимательно заполнять лист 02 декларации по налогу на прибыль: неверный код признака налогоплательщика приводит к ошибкам в отражении льгот и необходимости уточнять отчетность.

95 просмотров22 открытия

ФНС напомнила о важности корректного заполнения реквизита «Признак налогоплательщика (код)» в листе 02 декларации. Код должен соответствовать применяемой налоговой льготе, перечень которых приведен в верхней части листа.

Так, код 01 используют организации, не относящиеся к специальным категориям; код 02 — сельскохозяйственные товаропроизводители; код 03 — резиденты особых экономических зон; код 17 — компании, ведущие деятельность в сфере информационных технологий. Для других льгот предусмотрены отдельные коды, сказано на сайте налоговой.

В ведомстве подчеркнули, что неправильный выбор кода признака налогоплательщика приводит к некорректному отражению льготы в декларации и может потребовать подачи уточненной отчетности.

Станьте топовым экспертом, который экономит миллионы и защищает бизнес от штрафов.

На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» вы перейдете от теории к реальным кейсам: научитесь законно снижать налоговую нагрузку, видеть риски до того, как их найдет инспекция, и уверенно защищать компанию на проверках ФНС.

  • никакой «воды», только деловые игры, интерактивные тренажеры и разбор реальных ситуаций.

  • забирайте с собой рабочие чек-листы и шаблоны документов, которые можно внедрить в работу прямо сейчас.

  • получите официальный диплом о профессиональной переподготовке с обязательным внесением в реестр ФИС ФРДО.

Успейте инвестировать в карьеру с выгодой 22%: всего 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.

Записаться

Автор
КонсультантПлюс
Другие системы учета и планирования

Проверьте договор с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Как часто бухгалтеру приходится проверять договоры? В крупных компаниях со своей юридической службой, может, и редко. Но если бухгалтер в единственном лице – один за всех и все на одного? В такой ситуации выручит новый ИИ-сервис от КонсультантПлюс. Он проверит договор буквально за минуту.

7.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка