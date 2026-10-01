В бюджет на 2027-2029 годы заложили 48,8 трлн расходов и рекордные вложения в соцсферу

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ подготовили на основе базового прогноза, согласно которому экономика вырастет на 1,4% в 2027 году и до 2,4% — к 2029‑му. Бюджетный пакет, включая проекты бюджетов внебюджетных фондов, направлен в нижнюю палату полностью в электронном виде.

Ключевые приоритеты проекта — выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, обеспечение обороны и достижение национальных целей. В 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн. На три года предусмотрены более 10 трлн рублей на «детский бюджет», индексация пенсий дважды в 2027 году и увеличение пособий по временной нетрудоспособности и материнству. Об этом сказано на сайте кабмина.

Расходы на здравоохранение увеличены: в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, включая средства ФОМС. На образование предусмотрено свыше 100 млрд рублей на строительство школ, 201,4 млрд — на капитальный ремонт, около 73,4 млрд — на детские сады. Прожиточный минимум и МРОТ в 2027 году вырастут на 6,8%.

На технологическое развитие и инфраструктуру в 2027-2029 годах выделят 6,4 трлн рублей, включая финансирование нацпроекта «Станки» и НИОКР в сфере микро- и радиоэлектроники. На дорожное хозяйство предусмотрено более 4,4 трлн рублей, средства также направят на обновление общественного транспорта и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Для регионов предусмотрены дополнительные меры поддержки: ежегодно 150 млрд рублей на инфраструктурные кредиты, 100 млрд — дотации на сбалансированность бюджетов. Сроки погашения бюджетных кредитов перенесут за пределы 2030 года, что позволит субъектам высвободить около 300 млрд рублей на развитие экономики и социальной сферы.