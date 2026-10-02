ФНС рассказала, как избежать ошибок при заполнении декларации по НДС

Налоговая служба перечислила ключевые проверки, которые помогут компаниям снизить риски претензий при камеральной проверке декларации по НДС.

Налоговики напомнили о типичных ошибках при заполнении декларации по НДС и рекомендовали провести ряд проверок перед отправкой отчетности в инспекцию. Ведомство советует удостовериться в корректности оформления всех счетов‑фактур, а также проверить, что их реквизиты без ошибок внесены в программный продукт, формирующий декларацию.

После подготовки отчетности необходимо сверить реквизиты и строки, убедиться в соблюдении контрольных соотношений и требований приказов, устанавливающих форму декларации и перечень кодов видов операций. При расхождениях в книгах покупок и продаж ФНС рекомендует направлять пояснения по утвержденному формату, что позволяет исправить реквизиты счета‑фактуры без подачи уточненки. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если же неверно указаны стоимость или сумма НДС, потребуется представить уточненную декларацию. Ведомство также напоминает о необходимости проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента и проверять его добросовестность как налогоплательщика.