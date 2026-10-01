Пенсия по QR-коду: как это будет работать. Выпуск № 127 подкаста «Налоговое утро»
Минтруд предложил выдавать пенсию по цифровому удостоверению в мессенджере MAX.
Пока инициатива находится на стадии обсуждения, но уже понятно, что изменится способ подтверждения личности при получении выплат — вместо паспорта можно будет показать QR-код в телефоне.
Важно сразу разделить два процесса: сами выплаты, как и прежде, будет перечислять Социальный фонд и выдавать «Почта России», а MAX будет выступать лишь цифровым ключом для подтверждения личности. По сути, это электронный аналог паспорта, который всегда под рукой. Разбираемся, кому это удобно и какие вопросы остаются открытыми.
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