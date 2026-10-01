Бухгалтер нашел существенную ошибку прошлого года — когда отчетность придется пересдать

Существенная ошибка прошлого года не всегда требует формирования исправленной бухгалтерской отчетности. Порядок действий зависит от того, на каком этапе бухгалтер ее обнаружил.

Если существенную ошибку нашли до подписания годовой отчетности, отдельный исправленный комплект составлять не нужно. Бухгалтер вносит корректирующие записи за декабрь отчетного года непосредственно в отчетность, которую еще готовят. Об этом «Клерку» рассказала руководитель центра финансового консалтинга ГК ОТР Ольга Волева.

После подписания отчетности правила меняются. Если существенную ошибку обнаружили после подписания, но до утверждения, ее также исправляют записями за декабрь, но организации уже потребуется сформировать исправленную отчетность.

«Разница в другом: формируется исправленная отчетность, и если первоначальный вариант кому-то уже передали, ему направляют исправленный экземпляр взамен», — объяснила Ольга Волева.

Если первоначальную отчетность уже успели представить пользователям, исправленный вариант направляют всем, кто получил предыдущую версию. Это касается в том числе акционеров, участников, налоговой, статистики и банка, если обязанность передать ему отчетность предусмотрена кредитным договором.

Когда ошибку обнаружили после представления отчетности, но до ее утверждения, ее также исправляют декабрем. В новом комплекте необходимо указать, что он заменяет первоначально представленную отчетность, и привести основание для замены.

Совсем другой порядок действует, если существенную ошибку прошлого года нашли уже после утверждения годовой отчетности.

«Саму отчетность прошлого года никто не трогает: решение собрания или совета директоров — финальная точка, отчетность закрыта. Ошибку исправляют в текущем периоде одной записью через счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Прошлогодние формы при этом не переделывают и повторно не представляют», — рассказала Волева.

При этом бухгалтеру потребуется провести ретроспективный пересчет в текущей отчетности. Сравнительные показатели за прошлые периоды корректируют так, как если бы ошибки не было: пересчитывают связанные с ней строки и вступительное сальдо нераспределенной прибыли.

Например, если после подписания отчетности, но до собрания участников бухгалтер обнаружил, что компания не начислила существенный резерв по сомнительному долгу, исправление проводят декабрем и готовят новый комплект отчетности.

Если же уже после утверждения выяснилось, что прошлогодняя выручка была завышена из-за задвоенной накладной, прошлогодние формы не пересдают. Ошибку отражают в текущем периоде, а сравнительные показатели прошлого года пересчитывают уже в текущей отчетности.