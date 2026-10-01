Максимальные пособия для родителей в 2027 году превысят 1,1 млн и 95,5 тыс. рублей

Минтруд объявил новые максимальные размеры пособий: выплаты по беременности и родам в 2027 году превысят 1,1 млн рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 95,5 тыс. рублей.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году составит свыше 1,1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По данным ведомства, это значение станет ориентиром для работающих женщин с высоким уровнем заработка.

«Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн рублей», — сказал Антон Котяков.

Минтруд также назвал максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан: в 2027 году он превысит 95,5 тыс. рублей. Эти выплаты рассчитываются исходя из заработка родителя и ежегодно индексируются.

Оба показателя отражают обновленные параметры соцподдержки, которые Минтруд представил в рамках подготовки бюджета на 2027 год.