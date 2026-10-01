👩‍⚕️ Зарплаты врачей и медперсонала увеличат в 2027 году

Размер субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год предусматривает увеличение зарплат врачей и среднего медицинского персонала. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМС на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
«Размер субвенции обеспечивает увеличение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала с учетом законодательства Российской Федерации, поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Для младшего медицинского и прочего персонала предусмотрена индексация зарплат с 1 октября 2027 года на индекс потребительских цен.
Другие расходы медицинских организаций, которые работают в системе ОМС, планируют увеличить на индекс потребительских цен с 1 января 2027 года.
Конкретный размер повышения зарплат врачей и среднего медперсонала в приведенной пояснительной записке не указан.
ну а что же не написали что "индекс потребительских цен" закладываемый в бюджет - 4,0% !?