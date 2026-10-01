👩‍⚕️ Зарплаты врачей и медперсонала увеличат в 2027 году

В бюджете ФОМС на 2027 год предусмотрели средства на повышение зарплат врачей и среднего медицинского персонала. Для младшего и прочего персонала выплаты проиндексируют с 1 октября.

Размер субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год предусматривает увеличение зарплат врачей и среднего медицинского персонала. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМС на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

«Размер субвенции обеспечивает увеличение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала с учетом законодательства Российской Федерации, поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Для младшего медицинского и прочего персонала предусмотрена индексация зарплат с 1 октября 2027 года на индекс потребительских цен.

Другие расходы медицинских организаций, которые работают в системе ОМС, планируют увеличить на индекс потребительских цен с 1 января 2027 года.

Конкретный размер повышения зарплат врачей и среднего медперсонала в приведенной пояснительной записке не указан.