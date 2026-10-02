Минфин предлагает освободить от НДС передачу средств защиты от БПЛА государству

Власти хотят стимулировать закупку бизнесом средств защиты от беспилотных атак и предлагают не облагать НДС их передачу государственным структурам.

Минфин предложил вывести из‑под НДС передачу бизнесом средств защиты от БПЛА при условии их безвозмездной передачи государству. Такие поправки в Налоговый кодекс внесли в Госдуму.

Власти предлагают не признавать объектом налогообложения передачу движимого и недвижимого имущества, а также товаров, работ, услуг и имущественных прав, передаваемых Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС для защиты от беспилотных атак. При этом компании сохранят право на вычет «входного» НДС.

Освобождение от НДС также предлагается распространить на передачу питания тем, кто находится в защитных сооружениях, подвалах и аналогичных объектах, принадлежащих налогоплательщику.

Инициатива связана с усилением мер безопасности после указа президента от августа 2026 года, который разрешил вводить временное управление объектами критической инфраструктуры при нарушении требований защиты от БПЛА. Ранее первый вице‑премьер Денис Мантуров предлагал компенсировать бизнесу расходы на защиту объектов.