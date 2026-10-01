⚡ Итоги дня: рост цен на красную рыбу до 97%, кредиты бьют двухлетний максимум, Анапу штурмуют туристы, а ректор Бауманки не советует идти в IT

Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке выросли за год до 97% из‑за слабой лососевой путины: горбуша подорожала до 650 руб. за кг, кета — до 800 руб., нерка — до 1100.

Обороты железнодорожных операторов за год снизились в среднем на 24% на фоне профицита парка и перетока грузов в автоперевозки, несмотря на рост числа компаний в сегменте на 5%.

Продажи бренда нижнего белья SYRN Сидни Суини на CDEK.Shopping выросли за лето на 72%, сообщили в пресс-релизе сервиса.

В августе россияне оформили 4,36 млн розничных кредитов — максимум за два года; выдачи выросли на 7% к июлю и на 23% в годовом выражении, сообщили в ОКБ.

Ритейлер «Азбука вкуса» запустил собственную линейку уходовой косметики Easy Beauty, которая уже включает 10 позиций и будет расширена до 28 категорий, включая шампуни, антисептики, дезодоранты и средства для ванн, а позже — мужскую, детскую и линейку для ухода за полостью рта.

В Подольске ввели карантин по бешенству: в округе запретили ярмарки, выставки и любые мероприятия с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Яндекс представил единую ИИ‑модель рекомендаций Sona, которая заменяет каскад рекомендательных алгоритмов и работает без ручного подбора признаков.

Количество ИТ‑субъектов в России растет в среднем на 8,3% в год, и к середине 2026 года их число достигло 273 тысяч, говорится в исследовании Strategy Partners, представленном Сбером.

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин заявил, что не советует отдавать детей в IT, поскольку умение программировать не гарантирует долгой и стабильной карьеры.

Умное кольцо Сбера получило поддержку бесконтактной оплаты через технологию «Вжух» и теперь позволяет подтверждать платеж жестом, работая на биометрических терминалах банка и партнеров по всей России.

Президент Путин поручил кабмину разработать механизм, который даст научным работникам доступ к российскому программному обеспечению на базе технологий искусственного интеллекта, указано в опубликованном на сайте Кремля документе.

Мошенники начали обзванивать российских призывников и выманивать у них код доступа в «Госуслуги», сообщили в киберполиции МВД.

Выручка России от экспорта кондитерских изделий в январе–июле выросла на 12%, достигнув $1,1 млрд, при этом поставки охватили более 90 стран и лидируют шоколадные изделия.

Число туристов из России в Гонконге за восемь месяцев 2026 года выросло почти на 70% и достигло 161 941 человек, сообщил генконсул РФ Анатолий Каргаполов; в августе турпоток увеличился на 104% год к году — до 18 506 россиян.

Спрос на отдых в Анапе за девять месяцев 2026 года вырос примерно на 50% до 3,3-3,5 млн туристов, но даже такой рост не позволит курорту вернуться к уровню 2024 года.

Власти Забайкалья готовы выплачивать по 15 тысяч рублей за каждого убитого медведя на фоне более чем 100 сообщений о выходах хищников, включая 35 случаев рядом с населенными пунктами.

В Новокузнецке из‑за участившихся выходов медведей ввели режим повышенной готовности, а мобильные группы охотников ежедневно патрулируют городские территории.

РФ запретила ввоз верблюдов, альпак, свиней и лам из административной территории Монголии из‑за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.

ВЦИОМ сообщает, что 44% россиян готовы выбрать дом престарелых для себя, если уход станет обременительным для семьи, и за пять лет поддержка такого варианта заметно выросла.

Банк России 2 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету «Судебная система России» номиналом 3 рубля, изготовленную из серебра 925 пробы в качестве «пруф» тиражом 6 тысяч штук и диаметром 39 мм.

Кандидаты на пост президента Кыргызстана должны внести избирательный залог в 1 млн сомов, сообщили в Центризбиркоме страны — новая норма призвана снизить нагрузку на ЦИК.