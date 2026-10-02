Дружба с начальником помогает работе — так считают молодые сотрудники

Каждый третий россиянин младше 35 лет считает свои отношения с начальником дружескими. В целом по стране доля тех, кто характеризует общение с руководством как приятельское, выросла с 19% в 2022 году до 26%. Однако большинство сотрудников по‑прежнему придерживаются делового формата — 62%.

Отношение к дружбе на работе остается неоднозначным: 41% респондентов считают, что она помогает, 36% — что мешает, еще 23% затруднились с оценкой. Среди тех, у кого отношения с начальником действительно дружеские, пользу видят 75%, а среди сторонников делового общения — только 32%. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Мужчины чаще женщин называют отношения с руководителем приятельскими (29% против 23%) и чаще говорят о положительном влиянии дружбы на рабочий процесс (45% против 36%). Молодежь выделяется особенно: 36% сотрудников до 35 лет считают общение с начальством дружеским, среди работников старше 45 лет таких лишь 19%. Пользу от таких отношений молодые видят заметно чаще — 62% против 35%.

Сотрудники с доходом от 150 тыс. рублей также чаще говорят о дружеском формате (31%) и уверены в его пользе (48%). При этом в ситуации, когда коллега становится начальником, 65% респондентов считают, что дружбу сохранить можно; каждый пятый высокодоходный сотрудник уверен, что это невозможно.