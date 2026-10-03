Экс-налоговик объяснил, что ФНС должна доказать для доначисления налога за аренду

Обнаружить собственника без официального дохода и установить факт налогового нарушения — разные задачи. Для доначисления НДФЛ инспекции потребуется подтвердить обстоятельства сдачи имущества и размер полученного дохода.

Одного наличия у физлица нескольких квартир или объявления о сдаче недвижимости недостаточно для определения конкретной суммы налога к уплате. Об этом «Клерку» рассказал налоговый консультант, автор проекта «Налоговый Инсайдер», экс-заместитель начальника отдела Управления ФНС Дмитрий Кудряшов.

По словам эксперта, ФНС может относительно легко выявить потенциальный налоговый риск. Сложнее собрать доказательства, которые позволят перейти непосредственно к доначислению.

«Когда от аналитики нужно переходить к установлению юридически значимых обстоятельств — кто именно снимал помещение, в какой период, на каких условиях, сколько фактически заплатил, кому передавались деньги, были ли эти отношения возмездными — вот с этим могут быть проблемы», — рассказал Кудряшов.

Если собственник сам не представит декларацию или уточненку, перед налоговой может встать вопрос о выездной налоговой проверке. Для ее назначения, по словам эксперта, необходимо заранее собрать значительную часть доказательств.

Поэтому сформировать аналитический список потенциальных «серых» арендодателей значительно проще, чем доказать нарушения по каждому человеку и доначислить ему НДФЛ.