«В 2027 году проверок станет больше, но большинство «серых» арендодателей они не затронут»: экс-налоговик объяснил, почему ФНС не сможет проверить всех

Новость о том, что ФНС взяла на особый контроль арендодателей-физиков без официальных доходов, встревожила многих. Означает ли это начало массовых проверок? «Клерк» спросил у экс-налоговика, хватит ли у ФНС ресурсов проверить всех, и что эта новость значит для арендодателей на практике.

ФНС взялась за безработных арендодателей в Москве

Налоговая служба обратила пристальное внимание на собственников жилья, коммерческих помещений и транспорта, которые не имеют официальных источников заработка. В поле зрения ФНС попали 154 тысячи трудоспособных москвичей, владеющих движимым и недвижимым имуществом, но не подтверждающих официальные доходы, об это сообщили «Известия» в понедельник.

Налоговики подчеркнули: речь идет не о разовой проверке, а о продолжении системной работы по выводу поступлений граждан «из тени». Логика проверяющих органов прозрачна: если человек владеет квартирой, коммерческим помещением или автомобилем, но официально нигде не работает и не декларирует доходы, велика вероятность, что он сдает имущество в аренду неофициально, получая «серый» доход без уплаты налогов.

Хватит ли ресурсов проверить 154 тысячи арендодателей-физиков и станет ли проверочная компания арендодателей-физлиц массовой в 2027 году, разбирался «Клерк».

Экс-налоговик: массовых проверок арендодателей ждать не стоит

Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, автор проекта «Налоговый Инсайдер», экс-заместитель начальника отдела Управления ФНС

— Дмитрий, ФНС заявила, что держит в поле зрения 154 тысячи москвичей без официальных доходов, владеющих недвижимостью. Это начало масштабной проверочной кампании?

— По поводу новости о том, что налоговая якобы «открыла охоту» на арендодателей, я бы пока не спешил делать выводы о начале какой-то масштабной проверочной кампании. Подобные новости мы наблюдаем уже не первый раз, и практически каждый раз, когда начинаешь разбираться не в громком заголовке, а в том, как налоговый орган процессуально собирается реализовать заявленное, выясняется, что все выглядит «несколько иначе». Здесь нужно прежде всего разделить две совершенно разные вещи: выявить потенциальный налоговый риск и процессуально доказать нарушение и доначислить налог.

— Как именно ФНС технически может выявить таких собственников?

— Найти собственника, у которого несколько квартир, увидеть объявление о сдаче объекта, получить информацию от соседей или управляющей компании — это одно. Установить конкретный размер полученного дохода за 2023–2025 годы и вынести законное решение о доначислении НДФЛ — уже совсем другое. С учетом тех информационных ресурсов, которыми сегодня располагает ФНС, в том числе объема сведений, аккумулируемых в АИС «Налог-3», сформировать подобную выборку технически вообще не представляет особой сложности. В базе есть вся необходимая информация: сведения об объектах недвижимости, собственниках, количестве принадлежащих им объектов, официально задекларированных доходах. Аналитики в ФНС могут сопоставить эти данные и сформировать перечень потенциально «интересных» лиц, ранжировать их по предполагаемому налоговому риску.

— Что происходит после формирования такого списка?

— По такому списку можно разослать информационные письма, пригласить людей в инспекцию для дачи пояснений, а по наиболее крупным рискам провести дополнительную отработку. Но когда от аналитики нужно переходить к установлению юридически значимых обстоятельств — кто именно снимал помещение, в какой период, на каких условиях, сколько фактически заплатил, кому передавались деньги, были ли эти отношения возмездными — вот с этим могут быть проблемы.

— Насколько сложно налоговой довести дело до реальной проверки и доначисления?

— Если налогоплательщик сам не представит запоздалую или уточненную декларацию, налоговый орган остается перед необходимостью решать вопрос о выездной налоговой проверке. А для назначения ВНП требуется заранее собрать значительную часть доказательств. Это уже совершенно другой уровень работы: согласование проверки, само ее проведение, последующее обжалование результатов налогоплательщиком. За весь 2025 год по всей России было проведено порядка 82 выездных налоговых проверок физических лиц, не являющихся ИП. Да, сейчас за физических лиц «взялись», и думаю, что в 2027 году проверок станет в десяток раз больше, но все равно это не то количество, которое затронет большинство «серых» арендодателей.

— Значит, реальных проверок по всем 154 тысячам человек ждать не стоит?

— Сформировать список из 100–150 тысяч человек технически вполне реально. Но провести по всем этим людям полноценную предпроверочную работу, собрать доказательства и назначить сопоставимое количество ВНП — задача, несопоставимая с ресурсами налоговых органов. Поэтому наиболее простой и эффективный путь для налоговой службы сейчас — это:

Сформировать максимально широкую аналитическую выборку потенциальных арендодателей. Направить всем информационные письма. По наиболее интересным случаям собрать дополнительную информацию, вызвать людей для дачи пояснений.

По сути — провести профилактическую работу, направленную на привлечение лиц к самостоятельному декларированию налоговых обязательств. Но по кому-то, безусловно, назначат и выездную налоговую проверку. И конечно же шум вокруг этой новости очень хорошо помогает налоговой службе делать «свою работу».