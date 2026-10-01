😱 Штрафы за грубые нарушения учета увеличивают до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч

Проект поправок к НК резко повышает фиксированные штрафы: большинство санкций вырастает в 2-4 раза, а отдельные — более чем втрое, делая любые технические ошибки значительно дороже.

В проекте изменений первой части Налогового кодекса предлагают масштабную индексацию фиксированных штрафов, что существенно повышает стоимость технических ошибок для бухгалтеров и компаний.

Штраф за нарушение срока постановки на учет увеличивается с 10 000 до 30 000 рублей, за деятельность без постановки — с 40 000 до 121 000. Минимальный штраф за несвоевременную декларацию вырастет с 1 000 до 2 600, а за нарушение способа представления — с 200 до 560.

Серьезно вырастут санкции за грубые нарушения учета: за один период — с 10 000 до 28 000 рублей, за несколько периодов — с 30 000 до 83 000, а при занижении налоговой базы — с 40 000 до 111 000. Штраф за непредставление документа возрастает с 200 до 560 за каждый документ, что делает массовые истребования особенно чувствительными.

Отдельно вводят новые составы нарушений со следующими штрафами:

121 000 рублей — за несообщение о создании обособленного подразделения;

100 000 рублей — для операторов цифровых платформ за неисполнение поручения ФНС;

Штрафы за неявку свидетеля увеличиваются с 1 000 до 14 000 руб., а повторная неявка — с 3 000 до 42 000.