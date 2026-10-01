📈 Больше доходов будет облагаться по ставке НДФЛ 22%
С 2027 года ставки НДФЛ 13% – 22% будут применяться не только для основной налоговой базы.
Законопроект с поправками в НК предусматривает новый список налоговых баз по НДФЛ, для которых будет применять шкала от 13% до 22%.
Сейчас таких налоговых баз 5, будет 20.
В частности, по тем же ставкам, что и зарплата, будет облагаться доход:
от продажи имущества;
по договорам страхования;
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
по договорам долгосрочных сбережений;
от ЦФА;
в виде дивидендов;
по операциям с ценными бумагами и РЕПО;
матвыгода от покупки долей в уставном капитале;
от реализации долей в уставном капитале;
в виде процентов по вкладам
в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга.
Отметим, что все эти налоговые базы — отдельные. Они не будут входить в состав основной налоговой базы, но ставка НДФЛ для них будет такая же, как для основной базы.