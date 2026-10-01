📈 Больше доходов будет облагаться по ставке НДФЛ 22%

С 2027 года ставки НДФЛ 13% – 22% будут применяться не только для основной налоговой базы.

Законопроект с поправками в НК предусматривает новый список налоговых баз по НДФЛ, для которых будет применять шкала от 13% до 22%.

Сейчас таких налоговых баз 5, будет 20.

В частности, по тем же ставкам, что и зарплата, будет облагаться доход:

от продажи имущества;

по договорам страхования;

по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

по договорам долгосрочных сбережений;

от ЦФА;

в виде дивидендов;

по операциям с ценными бумагами и РЕПО;

матвыгода от покупки долей в уставном капитале;

от реализации долей в уставном капитале;

в виде процентов по вкладам

в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга.

Отметим, что все эти налоговые базы — отдельные. Они не будут входить в состав основной налоговой базы, но ставка НДФЛ для них будет такая же, как для основной базы.