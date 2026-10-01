БСН 29 09
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НДФЛ
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📈 Больше доходов будет облагаться по ставке НДФЛ 22%

С 2027 года ставки НДФЛ 13% – 22% будут применяться не только для основной налоговой базы.

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Законопроект с поправками в НК предусматривает новый список налоговых баз по НДФЛ, для которых будет применять шкала от 13% до 22%.

Сейчас таких налоговых баз 5, будет 20.

В частности, по тем же ставкам, что и зарплата, будет облагаться доход:

  • от продажи имущества;

  • по договорам страхования;

  • по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

  • по договорам долгосрочных сбережений;

  • от ЦФА;

  • в виде дивидендов;

  • по операциям с ценными бумагами и РЕПО;

  • матвыгода от покупки долей в уставном капитале;

  • от реализации долей в уставном капитале;

  • в виде процентов по вкладам

  • в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга.

Отметим, что все эти налоговые базы — отдельные. Они не будут входить в состав основной налоговой базы, но ставка НДФЛ для них будет такая же, как для основной базы.

Автор
КонсультантПлюс
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