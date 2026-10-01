Новые ставки по семейной ипотеке увеличили платежи — эксперт рассказала, кто окажется под наибольшей нагрузкой

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала «Клерку», что после изменения условий семейной ипотеки в октябре объем выдачи, скорее всего, снизится относительно сентября.

Причина не только в новых ставках: значительная часть семей заранее вышла на сделки до 1 октября, что создало ажиотажный всплеск. После таких периодов выдачи обычно сокращаются — многие уже оформили кредит на прежних условиях. В дальнейшем снижение спроса продолжится, но обвала эксперт не ожидает.

«С 1 октября ставка и максимальная сумма семейной ипотеки зависят от количества детей и региона. Для семей с одним ребенком ставка составляет 10% в большинстве регионов и 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для семей с двумя детьми — 8% и 10% соответственно. Для многодетных семей условия, напротив, стали более выгодными. Льготный период ограничен 15 годами», — сказала Инна Солдатенкова.

По данным Банки.ру, семьи с одним ребенком запрашивают самые небольшие суммы — около 4,2 млн руб., при этом вносят самый высокий первоначальный взнос — около 35%, а средний доход в заявках составляет 146 тыс. руб. Чаще всего они выбирают вторичное жилье. Новые ставки заметно увеличивают ежемесячную нагрузку: кредит на 4,2 млн руб. на 15 лет под 10% — это около 45,1 тыс. руб. в месяц, под 12% — 50,4 тыс. руб. При сроке 30 лет платеж в льготный период ниже — 36,9 тыс. и 43,2 тыс. руб., но после окончания льготы он может вырасти.

«Для семьи со средним доходом такая нагрузка в целом остается посильной. Однако заемщикам с доходом ниже среднего или другими действующими кредитами может быть сложнее пройти требования по долговой нагрузке. Сильнее всего это может проявиться в столичных регионах, где выше и ставка, и стоимость жилья. Поэтому часть спроса может сместиться в более доступные объекты, а часть семей — отложить покупку», — считает эксперт.

При этом семейная ипотека остается дешевле рыночной: средняя ставка по обычной ипотеке сейчас около 19%. Разрыв для семей с одним ребенком сократился — с 13 п. п. до примерно 9 п. п. в большинстве регионов и до 7 п. п. в столичных. Ограничение льготного периода 15 годами постепенно уменьшает преимущество программы, особенно если рыночные ставки продолжат снижаться. Вопрос о целесообразности льготной ипотеки раньше всего возникнет у семей с одним ребенком в крупных городах, где разрыв уже минимален.