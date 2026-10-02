Пять старых бланков по УСН отменили, теперь бизнесу нужно заполнять только один

С 31 июля 2026 года изменился порядок оформления и представления уведомлений по упрощенной системе налогообложения. Приказ ФНС № ЕД‑1‑3/285@ утвердил единую универсальную форму КНД 1154004, которая полностью заменяет пять ранее рекомендованных бланков — о переходе на УСН, утрате права на спецрежим, отказе от УСН, смене объекта налогообложения и прекращении деятельности.

Новый документ состоит из титульного листа и шести разделов. Налогоплательщик заполняет только титул и тот раздел, который соответствует конкретной ситуации: переход на УСН, смена объекта («доходы»/«доходы минус расходы»), добровольный отказ с начала года, прекращение деятельности, переход на НПД или утрата права на применение УСН при превышении лимитов.

Код основания на титуле должен совпадать с номером выбранного раздела — ошибка может привести к неверному решению налогового органа. Об этом сказано на сайте ФНС.

Сроки подачи уведомлений не изменились. Для перехода на УСН — 30 дней после регистрации или до 31 декабря при смене режима; для смены объекта — до 31 декабря; для отказа — до 15 января; для прекращения деятельности — 15 дней с даты закрытия; при утрате права — до 15‑го числа месяца, следующего за кварталом нарушения.