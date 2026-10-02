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НДФЛ
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Расширение базы НДФЛ принесет бюджету более 450 млрд рублей в год

Большинство доходов физлиц планируют облагать по дифференцированным ставкам от 13% до 22%. Изменения затронут не более 6% налогоплательщиков.

Федеральный бюджет сможет получать в среднем более 450 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно в течение трех лет, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс.

Дополнительные поступления обеспечит включение большинства доходов физлиц в основную базу НДФЛ, к которой применяются ставки от 13% до 22%. В нее предлагается включить в том числе пассивные доходы.

Минфин подготовил изменения как часть бюджетного пакета для повышения устойчивости бюджетной системы и унификации налогообложения доходов. Поправки не коснутся малых вкладов и участников СВО, а общее число затронутых налогоплательщиков не превысит 6%.

Автор
Точка Банк
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