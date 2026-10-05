Эксперт Ермилова: блокировка селлеров возможна только при подтвержденных рисках ФНС

Избежать блокировки можно, если оперативно реагировать на уведомления о рисках и направлять пояснения в налоговую.

Международный финансовый советник Мария Ермилова рассказала «Клерку», что блокировка продавца на маркетплейсе может быть правомерной только при оформленном в установленном порядке требовании ФНС и наличии конкретного выявленного налогового риска.

Мария Ермилова «Речь идет не о том, что маркетплейс самостоятельно решает, что продавец нарушает налоговое законодательство. ФНС должна передавать платформе информацию о выявленном риске и поручение о приостановлении приема заказов или размещения карточки товара. У ФНС уже предусмотрены соответствующие информационные сервисы. Для селлера принципиально важно получить информацию, какое именно нарушение стало основанием для ограничения»

Если предприниматель считает решение необоснованным, он может представить в налоговую пояснения и подтверждающие документы и оспаривать решение в установленном порядке. Поэтому бизнесу важно не ждать блокировки, а оперативно реагировать на уведомление о налоговом риске.

Среди наиболее опасных нарушений ФНС выделяет дробление бизнеса, неуплату НДС при УСН, неполное отражение выручки по агентским договорам, неправомерное применение патента и НПД.

«Для селлера профилактика здесь достаточно практичная. Выручка маркетплейса должна корректно отражаться в налоговом учете, выбранный налоговый режим соответствовать реальной деятельности, а несколько взаимосвязанных бизнесов не должны выглядеть как искусственно разделенный единый бизнес. Особенно важно регулярно сверять данные маркетплейса, чеки, отчеты агента и собственный налоговый учет. При расхождениях лучше разобраться до того, как информация попадет в систему налоговых рисков», — сказала эксперт.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны проверять продавцов, исполнителей и владельцев ПВЗ через ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕСИА до заключения договора. Площадки также должны передавать ФНС сведения об объемах продаж партнеров, превращаясь в элемент информационного контура налогового контроля. Обмен данными станет формализованным: ФНС уже предусмотрела сервисы для передачи информации о рисках, получения пояснений от селлера и уведомлений об их устранении.

Недавно мы писали, что маркетплейсы обяжут останавливать продажи партнеров при налоговых нарушениях.