Как бизнесу избежать переплат при новой шкале налоговых штрафов: советы финансиста

Рост налоговых штрафов до сотен тысяч рублей заставит бизнес работать аккуратнее: эксперт дала рекомендации, как избежать переплат и не попасть на 560 рублей за каждый документ.

Финансист Юлия Мичурина рассказала «Клерку», что индексация фиксированных налоговых штрафов в целом оправданна: ключевые суммы не менялись с 2010 года, а коэффициент около 2,8 соответствует накопленной инфляции. Однако конструкция отдельных составов вызывает вопросы.

Минимальный штраф за грубое нарушение учета, приведшее к занижению базы, вырастет до 111 тыс. руб. — он перекроет 20% ставку только при недоплате свыше 555 тыс. руб. В результате компания с ошибкой в 50 тыс. руб. заплатит штраф, превышающий саму недоимку более чем вдвое.

Юлия Мичурина «Разовая опечатка грубым нарушением не считается, а вот если операции неправильно или не вовремя отражены в учете хотя бы дважды за год, это уже систематика. При тысячах проводок такой порог набирается незаметно. Немного выручает свежий приказ ФНС № ЕД-1-7/514@: если недоплата случилась по неосторожности, составила не больше 10% налога и не превысила 5 млн рублей, нарушение признают незначительным и штраф сокращают как минимум вдвое. Но даже половина минимума, 55,5 тыс., все равно больше недоимки в 50 тыс. Я бы привязала минимальный штраф к сумме занижения или к масштабу бизнеса: в нынешнем виде он сильнее всего бьет по небольшим компаниям с небольшими ошибками»

Отдельный риск — штрафы за непредставление документов. Просрочка по требованию на 1 500 документов после индексации будет стоить 840 тыс. руб. Чтобы избежать накопления санкций по 560 руб. за документ, Мичурина советует действовать в первый же день: уведомить инспекцию о невозможности уложиться в срок, отправлять документы частями и не дублировать то, что уже есть у ФНС.

«Остальное — вопрос организации. Электронный архив первички с поиском по контрагенту и договору, ЭДО и сотрудник, который каждый день проверяет входящие по ТКС, обойдутся дешевле одного просроченного требования», — считает эксперт.

Для микробизнеса новая шкала может стать критичной: фиксированный штраф не зависит от оборота. Для компании с выручкой 10 млн руб. штраф в 111 тыс. — это более 1% годового дохода. Опасны и новые составы: например, за несообщение об обособленном подразделении предлагается штраф 121 тыс. руб. При этом снизить штраф теперь сложнее — действует потолок: уменьшить можно максимум в 10 раз, и суды обязаны его соблюдать.

«Как финансист я бы посоветовала микробизнесу три вещи: заложить в бюджет резерв на налоговые риски, настроить напоминания о сроках отчетности и ответов на требования и перечитать договор с бухгалтером на аутсорсе — кто платит штраф, если ошибся исполнитель», — сказала Юлия Мичурина.

Рост числа жалоб неизбежен, но суды, по мнению эксперта, заметной нагрузки не почувствуют: большинство споров заканчивается на уровне УФНС, а госпошлина в 50 тыс. руб. делает судебное разбирательство невыгодным при небольших суммах. В суда пойдут дела по крупным штрафам и сложным составам — о законности требований, наличии документов и систематичности нарушений.

Если поправки примут, штрафы для свидетелей также вырастут: неявка на допрос — 14 тыс. руб., отказ от показаний или ложь — 42 тыс. руб. Это усилит доказательственную базу инспекций в спорах.

Недавно мы писали, что штрафы за грубые нарушения учета вырастут до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч.