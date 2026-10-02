Сбер запустил отправку зарплатных ведомостей из 1С в один клик

Бизнес получил возможность отправлять зарплатные ведомости в Сбер прямо из 1С без ручной выгрузки и загрузки файлов — новый сервис ускоряет выплаты и снижает нагрузку на бухгалтеров.

Компании теперь могут отправлять зарплатные ведомости в банк напрямую из 1С — одним действием в привычном интерфейсе. Новый сервис стал доступен 1 млн клиентов и избавляет бухгалтеров от ручной выгрузки реестров и переключения между 1С и СберБизнесом.

Ранее для отправки ведомости нужно было сформировать файл в 1С, перейти в СберБизнес и загрузить его вручную. Теперь ведомость уходит в банк напрямую, а информация о ее обработке и зачислении возвращается обратно в 1С. Это сокращает количество операций и ускоряет процесс, особенно в пиковые зарплатные дни.

«Чем меньше лишних шагов между бухгалтером и банком, тем проще и быстрее проходит выплата зарплаты. Мы убрали ручную выгрузку и загрузку ведомостей: теперь все можно сделать прямо в привычной для бухгалтера системе 1С», — сказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Сервис работает на базе Sber API и 1С: ДиректБанк. Специальных навыков не требуется: отправка происходит в стандартном интерфейсе 1С. Если интеграция по Sber API была настроена ранее, ее нужно обновить для работы с ведомостями.

По данным Сбера, Sber API используют более 38 тыс. компаний, которым доступно свыше 670 сервисов, включая получение выписок, работу с платежными поручениями и зарплатные проекты.