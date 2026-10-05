Таможенные сборы с зарубежных посылок принесут бюджету 24,6 млрд рублей в год

Минфин предложил взимать по 100 рублей с каждой зарубежной посылки стоимостью до 200 евро. Импортные товары с электронных площадок также планируют обложить НДС по ставке 22%.

Федеральный бюджет сможет ежегодно получать 24,6 млрд рублей от таможенных сборов с трансграничной электронной торговли, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027 год.

Сбор в размере 100 рублей предлагают взимать с каждой зарубежной посылки с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Ранее Минфин также предложил установить НДС 22% на зарубежные товары с электронных площадок. До этого налог планировали вводить поэтапно: 7% в следующем году, 14% в 2028 году и 22% в 2029 году. Об этом пишут «Ведомости».

Поэтапное повышение НДС позволило бы бизнесу перестроить логистику и сохранить доступность товаров без российских аналогов, считают президент АКИТ Артем Соколов и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Резкое повышение может привести к уходу части торговли с регулируемых площадок, а сбор в сочетании с НДС — к отказу покупателей от недорогих зарубежных товаров.

Неясным остается порядок возврата уплаченного на таможне НДС при отказе от покупки. Если вернуть 22% будет невозможно, спрос может снизиться, считает Соколов. За семь месяцев на трансграничную торговлю пришлось 3,4% интернет-продаж, или 280 млрд рублей; в 2025 году ее доля также составляла 3,4%, или 454 млрд рублей.