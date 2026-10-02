ФНС напомнила, когда ИП на УСН должны подавать уведомление об исчисленных налогах

Уведомление по УСН подается только тогда, когда налог к уплате превышает сумму страховых взносов. Если аванс перекрыт взносами полностью, уведомление не требуется.

Уведомление об исчисленных суммах налога по УСН представляется не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, но только при наличии налога к уплате. Если страховые взносы полностью перекрывают авансовый платеж, нулевое уведомление подавать не нужно — это следует из п. 9 ст. 58 НК.

При объекте «Доходы» налог уменьшается на уплаченные взносы: полностью — при отсутствии работников, и не более чем на 50% — если сотрудники есть. При объекте «Доходы минус расходы» взносы включаются в расходы, но минимальный налог в 1% от годового дохода уплачивается всегда. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если в третьем квартале совокупный налог превысил остаток взносов, ИП обязан подать уведомление за 9 месяцев — срок до 25 октября. За четвертый квартал уведомление не требуется: итоговая обязанность фиксируется в годовой декларации.

Предприниматель вправе сам решать, как распределять фиксированные взносы между УСН и ПСН, но одна и та же сумма не может уменьшать налог по двум режимам одновременно.