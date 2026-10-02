Затраты по частично исполненным договорам разрешили списывать в расходы

Для инструмента, инвентаря и спецодежды вводится отдельный порядок: их стоимость списывается пропорционально степени готовности, а использование на отдельных этапах учитывается при расчете пропорции.

Комитет по машиностроению утвердил рекомендацию Р‑187/2026‑ОК Маш, которая посвящена учету затрат при признании выручки по мере передачи контроля покупателю. Документ уточняет, что при исполнении части обязательств затраты, относящиеся к этому этапу, больше не считаются запасами и признаются расходами в периоде, когда их понесли, — если организация уже не может использовать ресурс иначе и имеет защищенное право на возмещение.

Рекомендация разграничивает затраты, связанные с текущим исполнением договора, и ресурсы, сохраняющие способность приносить выгоды в будущем. Сырье и материалы списываются в расходы только при одновременном выполнении двух условий: невозможности альтернативного использования и наличии права на компенсацию.

Для инструмента, инвентаря, спецодежды и оснастки установлен отдельный порядок: их стоимость относится на расходы пропорционально степени готовности, а если объект используется только на отдельном этапе — это учитывается при расчете пропорции.

Отдельно рассмотрели случаи, когда выручка не признается из‑за неопределенности возмещения: такие затраты учитываются в запасах до момента признания выручки или подтверждения невозможности компенсации.

Рекомендация подчеркивает: граница между запасами и расходами проводится не по физической готовности продукции, а по экономическому отношению затрат к исполнению договора.