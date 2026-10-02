Как правильно сверять авансовые счета‑фактуры по новым правилам НДС

Чтобы избежать ошибок при зачете авансов, продавец должен корректно заполнять строку 5б и графу 11а, а покупатель — графу 7а, особенно при переходе со ставки 20% на 22%.

С апреля 2026 года в счете‑фактуре появилась строка 5б, а в книгах покупок и продаж — новые графы 7а и 11а, которые должны синхронизироваться между контрагентами при зачете авансов. Продавец обязан указывать в строке 5б номер и дату авансового счета‑фактуры при каждой отгрузке в счет оплаты, а покупатель — восстанавливать НДС и отражать реквизиты отгрузочного документа в графе 7а.

ФНС выделяет четыре основных типа расхождений:

незаполненная строка 5б;

отсутствие графы 7а;

несоответствие графы 11а данным счета‑фактуры;

ошибки при переходе со ставки 20% на 22%.

При нескольких авансах продавцу нужно указывать все реквизиты через точку с запятой.

Для корректного отражения операций продавец использует код вида операции 02 при выставлении авансового счета‑фактуры, а покупатель — тот же код при вычете. При восстановлении НДС применяются коды 22 и 21. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налоговая рекомендует ежеквартально сверять данные с контрагентами: совпадают ли реквизиты авансовых счетов‑фактур в строке 5б и графе 7а, а также восстановил ли покупатель НДС после получения отгрузочного счета‑фактуры.