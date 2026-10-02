Зарплаты отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 6,8% в 2027 году

Расходы на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений будут ежегодно увеличивать в 2027–2029 годах. Индексация будет учитывать рост средней зарплаты в стране.

Бюджетные ассигнования на зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений с 1 января 2027 года увеличат на 6,8%. В 2028 году рост составит 6,9%, а в 2029 году — 7,1%.

Такие параметры заложены в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенному правительством в Госдуму.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2027 году — 6,8%, в 2028 году — 6,9%, в 2029 году — 7,1% с 1 января», — говорится в документе.

Увеличение финансирования необходимо, чтобы сохранить установленное президентскими указами соотношение средней зарплаты отдельных категорий работников государственных учреждений со средней зарплатой по стране.

Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы сейчас находится на рассмотрении Госдумы.