A7 опровергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями

Платежная сеть A7 заявила, что не работает с Ираном или террористическими организациями. Ранее Минфин США ввел против нее блокирующие санкции и объявил значительной транснациональной преступной организацией.

Компания A7 категорически отвергла обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В A7 заявили, что используют многоуровневую систему комплаенса и проверяют всех клиентов.

«Все клиенты проходят проверку, которая позволяет выявлять риски и исключает обслуживание лиц и организаций, деятельность которых нарушает требования», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Минфин США объявил A7 значительной транснациональной преступной организацией и ввел против платежной сети блокирующие санкции. Американские власти утверждают, что A7 использовали для обхода санкций и проведения международных платежей через компании-субагенты в третьих странах.

Также американский Минфин утверждает, что инфраструктурой A7 пользовались структуры, связанные с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей Исламской революции. FinCEN оценил объем операций через субагентов A7 с января 2025 года по июнь 2026 года более чем в $17 млрд.

Отдельные структуры A7 и рублевый стейблкоин A7A5 находятся под санкциями США с августа 2025 года.