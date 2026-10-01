США объявили платежную сеть A7 транснациональной преступной организацией

Американские власти объявили платежную сеть A7 значительной транснациональной преступной организацией и ввели против нее блокирующие санкции.
Как сообщил Минфин США, A7 использовалась, по версии американских властей, для обхода санкций и проведения международных платежей через сеть компаний-субагентов в третьих странах.
По данным FinCEN, с января 2025 года по июнь 2026 года через таких субагентов прошло более $17 млрд.
Сама A7 заявляла, что к январю 2026 года обрабатывала более 2 тыс. операций в день, а общий объем транзакций превысил 7,5 трлн рублей, или $91,5 млрд.
Минфин США также утверждает, что инфраструктурой A7 пользовались структуры, связанные с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей Исламской революции.
FinCEN предложил дополнительно запретить американским финансовым организациям переводы с участием субагентов A7. Пока это проект правила.
Отдельные структуры A7 и рублевый стейблкоин A7A5 находятся под санкциями США с августа 2025 года.
Что писали про A7 на «Клерке»
На «Клерке» проблемы с A7 обсуждают с осени 2025 года. Пользователи форума рассказывали о задержках международных платежей, долгих возвратах и сложностях с получением информации о местонахождении денег.
«Платежи через Агента А7 и подобных» — большая тема на форуме с жалобами и историями клиентов.
«Не рекомендуем работать с ООО „А7-Агент“ по международным платежам» — еще одно обсуждение проблем с переводами.
«Валютные переводы через агента А7: предприниматели жалуются на задержки и пропавшие деньги» — материал от 1 октября 2025 года.
«А7 задерживает валютные переводы — на форуме обсуждают пропавшие деньги» — продолжение истории с жалобами клиентов.
«Новые жалобы на A7: платеж дошел после отмены, деньги задвоились» — еще один кейс по работе сервиса.
«А7-Агент затягивает возврат денег из-за своей ошибки» — материал февраля 2026 года.
Все эти истории основаны на сообщениях клиентов и сами по себе не связаны с нынешним решением властей США.