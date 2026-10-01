США объявили платежную сеть A7 транснациональной преступной организацией

Минфин США ввел новые ограничения против платежной сети A7, которую американские власти связывают с Россией и обходом санкций.

Американские власти объявили платежную сеть A7 значительной транснациональной преступной организацией и ввели против нее блокирующие санкции.

Как сообщил Минфин США, A7 использовалась, по версии американских властей, для обхода санкций и проведения международных платежей через сеть компаний-субагентов в третьих странах.

По данным FinCEN, с января 2025 года по июнь 2026 года через таких субагентов прошло более $17 млрд.

Сама A7 заявляла, что к январю 2026 года обрабатывала более 2 тыс. операций в день, а общий объем транзакций превысил 7,5 трлн рублей, или $91,5 млрд.

Минфин США также утверждает, что инфраструктурой A7 пользовались структуры, связанные с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей Исламской революции.

FinCEN предложил дополнительно запретить американским финансовым организациям переводы с участием субагентов A7. Пока это проект правила.

Отдельные структуры A7 и рублевый стейблкоин A7A5 находятся под санкциями США с августа 2025 года.