Эксперт рассказал, как контролировать ИИ при работе с первичкой и договорами

Рекомендацию по внедрению ИИ в работу бухгалтерии дал Тим Зинин, управляющий партнер компании «Зинин, Штурбин и партнеры».

Порядок при внедрении ИИ в работу с документами для финансового отдела такой: модель работает строго от документа. Ей дают сам документ, актуальную редакцию нормы, договор, выписку и требуют ссылку на конкретное место в нем. Все, что осталось без прямой ссылки, попадает под вопрос и уходит на дополнительную проверку.

Арифметику всегда считает таблица или учетная система, у модели нет права досчитывать что-либо самостоятельно. Решение и подпись остаются за человеком, который отвечает за результат. Здесь и держится золотой стандарт проверки: каждый вывод модели сверяется с первоисточником вручную, без исключений.

«Похожий принцип я видел на практике в другой сфере: в компании, которая сдает в лизинг контейнеры, ИИ-агент разбирает входящие заявки. Точность разбора выросла с 95-96% на старте до примерно 99,5% после доработки правил и проверки человеком, но решение по каждой заявке всегда принимает человек», — поделился эксперт.

Логика такая: агент готовит, человек решает.