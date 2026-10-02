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Экономика России
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Новак назвал прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в России на ближайшие годы

ВВП России в 2027 году вырастет на 1,4% и достигнет 2,4% к 2029‑му, инфляция к концу года ожидается на уровне 6,8%, а безработица сохраняется на историческом минимуме — 2,2%.

Вице‑премьер Александр Новак озвучил ключевые макропоказатели, которые правительство ожидает в ближайшие годы. По его словам, рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,4%, а к 2029 году экономика должна выйти на 2,4%.

Новак также отметил, что уровень безработицы в стране удерживается на историческом минимуме — 2,2%, что отражает устойчивость рынка труда.

Инфляция, по оценке правительства, к концу 2026 года составит 6,8%. Эти данные были представлены в рамках обсуждения макроэкономических параметров на ближайший период.

Автор
Катарина Николаева
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