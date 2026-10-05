Выплаты временно пребывающим иностранным специалистам предложили включать в расчет условий освобождения от НДС
Правительство хочет корректнее учитывать фактические расходы работодателей: выплаты временно пребывающим иностранцам хотят включать в расчет средней зарплаты для освобождения от НДС.
В Госдуму внесли законопроект, который дополняет условия освобождения от НДС для организаций и ИП, оказывающих услуги общественного питания.
Сейчас льгота применяется при соблюдении трех требований: доходы за прошлый год не превышают 3 млрд рублей, доля доходов от услуг общепита составляет не менее 70%, а среднемесячная начисленная зарплата работников не ниже региональной отраслевой.
Правительство предлагает уточнить порядок расчета выплат по трудовым договорам: если компания привлекает временно пребывающих в России высококвалифицированных иностранных специалистов, их выплаты также должны учитываться при определении средней суммы начисленных выплат за предшествующий год.
Поправка направлена на корректное отражение фактических расходов работодателей и позволит учитывать полный объем выплат при подтверждении права на освобождение от НДС.
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