«1С» может получить около 9,3 млрд рублей от продажи доли в банке «Точка»

«Т-Технологии» утвердили параметры консолидации 100% банка «Точка». Банк оценен в 84,8 млрд рублей, завершить сделку планируется до конца 2026 года.

«Т-Технологии» утвердили параметры консолидации 100% «Точки». Банк оценили в 84,8 млрд рублей, завершить сделку планируется до конца 2026 года, сообщила компания.

Для АО «Группа 1С» сделка интересна тем, что компании принадлежит 11% «Точки». При текущей оценке банка этот пакет стоит около 9,3 млрд рублей.

Еще 25% «Точки» принадлежит «Интерросу»: этот пакет компания выкупила у VK в апреле 2026 года. 64% принадлежат МКООО «Каталитик Пипл».

По условиям сделки 64% «Точки» оплатят акциями «Т-Технологий», а расчеты с владельцами остальных акций пройдут в денежной форме. Отдельные условия выкупа доли «1С» пока публично не раскрывались.

«1С» вошла в капитал «Точки» в 2023 году вместе с другими инвесторами.

Интерес представляет и дальнейшая судьба интеграций «Точки» с продуктами 1С. У банка более 560 тыс. активных клиентов , значительную часть которых составляют предприниматели и малый бизнес.

У «Точки» уже работает интеграция с 1С. Через 1С:ДиректБанк пользователи могут отправлять платежные поручения и получать банковские выписки непосредственно из учетной программы.

Кроме того, есть интеграция эквайринга «Точки» с 1С: из учетной системы можно создавать ссылки и QR-коды для оплаты, в том числе через СБП.

После консолидации «Точки» у «Т-Технологий» появляется возможность развивать эту связку дальше — например, глубже автоматизировать обмен банковскими данными, расчеты с контрагентами, кредитование и управление денежными потоками.

Однако конкретных новых проектов по интеграции «Т-Технологий», «Точки» и 1С пока не объявляли, поэтому говорить о новых продуктах пока рано.