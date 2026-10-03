Букмекеров могут обязать пересчитать НДФЛ с выигрышей по новым правилам

Новый порядок расчета предлагают распространить на выигрыши с 1 января 2023 года. Избежать пеней и штрафов букмекеры смогут, если перечислят налог до 1 февраля 2027 года.

Налоговую базу по выигрышам в букмекерских конторах и тотализаторах могут начать определять за весь календарный год, следует из законопроекта № 617-9.

Базой станет положительная разница между всеми выигрышами, результаты которых наступили в течение года, и суммой ставок. Букмекеры должны будут рассчитывать ее нарастающим итогом с начала года и учитывать ранее удержанный НДФЛ при каждой выплате, а также по окончании налогового периода.

Сейчас налоговый агент уменьшает каждый отдельный выигрыш на соответствующую ставку и рассчитывает НДФЛ по каждой выплате. Новые правила предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Букмекеров освободят от пеней и ответственности за несвоевременную уплату НДФЛ, если всю сумму налога они перечислят не позднее 1 февраля 2027 года.