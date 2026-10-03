Медзаключения для водителей переведут в электронный вид

При выявлении противопоказаний к управлению автомобилем водителю направят уведомление через «Госуслуги». Пройти внеочередное медосвидетельствование потребуется в течение трех месяцев.

Обязательное и внеочередное медицинское освидетельствование водителей и кандидатов в водители планируют проводить по новым правилам, следует из проектов Минздрава. Ведомство также разработало форму медицинского заключения и порядок направления уведомлений.

Медицинские заключения будут формировать в электронном виде. По желанию водителя или кандидата в водители ему выдадут бумажную копию документа.

Если во время медосмотра обнаружат признаки заболевания, которое препятствует управлению транспортом, водителя направят на обследование или лечение. При подтверждении диагноза через «Госуслуги» поступит уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в трехмесячный срок.

Новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения. В случае одобрения проекты вступят в силу с 1 марта 2027 года.