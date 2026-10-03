Для перехода на налоговый мониторинг предложили оставить один из трех критериев

Компаниям предлагается выполнить один порог по налогам, доходам или активам. Сейчас они должны одновременно соответствовать всем трем условиям.

Доступ к налоговому мониторингу может получить больше предприятий среднего бизнеса, следует из внесенного правительством в Госдуму законопроекта с поправками в НК. На это указал эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов.

Сейчас для перехода на налоговый мониторинг сумма учитываемых налогов и страховых взносов должна составлять не менее 80 млн рублей в год. Доходы и стоимость активов должны быть не менее 800 млн рублей каждый. Законопроект разрешает подать заявление при соответствии хотя бы одному из этих критериев.

«Если раньше налоговый мониторинг был "сервисом", скорее, для крупного бизнеса, то сейчас, видимо, есть расчет на интерес уже со стороны среднего», — отметил Крылов.

При налоговом мониторинге ФНС получает удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным компании и анализирует операции в текущем режиме. При соблюдении установленных условий камеральные и выездные проверки не проводятся.

Законопроект также предусматривает повышение некоторых налоговых штрафов с 2027 года. Минимальный штраф за непредставление декларации предлагается увеличить с 1 тыс. до 2,6 тыс. рублей, за непредставление документов — с 200 до 560 рублей за каждый документ, а за неявку свидетеля без уважительной причины — с 1 тыс. до 14 тыс. рублей.