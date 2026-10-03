В цифровой профиль добавят сведения об автомобилях и банкротстве

Перечень также дополнят данными об образовании и зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности. Новые сведения станут доступны с 3 октября 2026 года.

Цифровой профиль россиянина расширят за счет новых категорий сведений, следует из постановления правительства РФ. В систему включат выписку из государственного реестра транспортных средств и данные о банкротстве.

В профиле также появится информация о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности. В блок об образовании войдут документы о зачислении в вузы и сведения о студенческом билете.

Эксперимент по повышению качества и связанности данных в государственных информационных системах проходит с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2030 года. Цифровой профиль объединяет сведения о гражданах и юрлицах из ведомственных систем и используется для их идентификации и предоставления госуслуг.