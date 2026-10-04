Эксперт о проекте «Антифрод 3.0»: курс верный, но закон нуждается в шлифовке

Минцифры 30 сентября 2026 года представило третий пакет мер против телефонного и интернет-мошенничества. Документ продолжает логику первых двух антифрод-пакетов 2025–2026 годов: ужесточение оборота сим-карт, новые обязанности хостинг-провайдеров, расширение ГИС «Антифрод» и возможность оперативной блокировки номеров и вычислительных мощностей, используемых мошенниками.

Третий пакет вводит обязательную продажу сим-карт только с нулевым балансом, требует подтверждения личности при первом пополнении счета, ограничивает перепродажу уже выделенных номеров и обязывает операторов вести учет M2M-оборудования через ЕСИА, отметил аккредитованный независимый антикоррупционный эксперт Минюста Михаил Ажгиревич.

Также предлагается обязать хостинг-провайдеры проверять клиентов через реестр Роскомнадзора и прекращать сотрудничество с лицами, не исполнившими требования закона об удалении запрещенной информации.

Проведенная независимая антикоррупционная экспертиза проекта подтверждает, что концептуальных препятствий для принятия закона нет. Но в тексте обнаружен ряд формулировок, создающих риск неодинакового применения нормы на практике, а значит, рискующих размыть саму эффективность борьбы с мошенничеством, считает эксперт.

По его мнению, главная проблема – недостаточная конкретизация оснований для ограничительных мер. Проект позволяет прекращать услуги связи по всем номерам абонента при поступлении сведений «об использовании абонентского номера для совершения противоправных действий», а провайдеру хостинга – прекращать предоставление вычислительных мощностей «в случае необходимости противодействия компьютерным атакам».

«Обе формулировки оценочны: не определены критерии достаточности сведений, форма запроса, срок исполнения и, что особенно важно, порядок уведомления клиента и возобновления услуги после устранения оснований для блокировки. Для добросовестного пользователя это риск остаться без связи без понятной процедуры обжалования, то есть без реальной защиты от ошибки правоприменителя», — указал Ажгиревич.

Похожая логика касается нормы о прекращении обслуживания номера, если за пятнадцать суток не подтвержден факт его использования владельцем. Закон не определяет, какими способами подтверждается использование и на кого возлагается это бремя. Без детализации норма может бить не только по мошенническим схемам, но и по добросовестным абонентам, не успевшим отреагировать на формальное уведомление.

Отдельного внимания заслуживает решение вывести проверки хостинг-провайдеров из-под действия закона о госконтроле, переложив порядок таких проверок на уровень постановления правительства. Это допустимо, но закон должен закрепить хотя бы базовые гарантии для проверяемого лица – основания и периодичность проверки, уведомление, права и механизм обжалования.

«Отсутствие таких гарантий в тексте самого закона - тот тип правовой неопределенности, который методика антикоррупционной экспертизы требует устранять на уровне базового акта, а не только подзаконного регулирования», — добавил эксперт.

Третий антифрод-пакет движется в верном направлении, но нужна доработка отдельных формулировок.

Заключение направлено в Минцифры, проект рекомендуется направить на доработку с учетом рекомендаций.