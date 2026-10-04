За просроченную поверку счетчиков можно потребовать перерасчет платы

Если последующая поверка без демонтажа подтвердит исправность счетчика, собственник вправе вернуть переплату за воду. В одном из споров владелец квартиры взыскал с УК почти 100 тыс. рублей.

Собственник квартиры взыскал с управляющей компании 50 тыс. рублей переплаты и компенсации за нарушение прав потребителя, сообщила юрист Ирина Сивакова. Общая сумма составила почти 100 тыс. рублей. Исправность обоих счетчиков после пропуска срока подтвердили свидетельства о поверке.

Суды допускают перерасчет платы по показаниям счетчика за период начислений по нормативу, если последующая поверка без демонтажа подтвердила исправность прибора. Такую практику поддерживает Минстрой: потребитель может обратиться к исполнителю коммунальной услуги с требованием вернуть переплату.

«Если показания счетчика не передаются, то плата за коммунальный ресурс начисляется так: первые три месяца — по среднемесячным показаниям счетчика, далее — по нормативу потребления соответствующего ресурса, с учетом количества жильцов, зарегистрированных в соответствующем жилом помещении», — пояснила Сивакова.

При расчете по нормативу также применяют повышающие коэффициенты: 3,0 для холодной воды и 1,5 для горячей. Если срок поверки еще действует, перерасчет за период без передачи показаний возможен после проверки прибора специалистом коммунальной организации, который зафиксирует показания и подтвердит исправность счетчика.