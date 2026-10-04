Необлагаемый доход по вкладам в 2026 году может составить 160 тыс. рублей

Такой лимит будет действовать для доходов, если ЦБ до 1 декабря не повысит ключевую ставку выше 16%.

Необлагаемая НДФЛ сумма процентного дохода по банковским вкладам за 2026 год может составить 160 тыс. рублей, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Лимит рассчитывают как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца в течение года.

«То есть первые 160 тысяч рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», — пояснила Рокотянская. Расчет сохранится, если регулятор не поднимет ставку выше 16% до 1 декабря.

Ставка НДФЛ с доходов по вкладам составляет 13%. Если доходы со всех вкладов превысят 2,4 млн рублей, с суммы превышения налог рассчитают по ставке 15%.

При ставке по вкладу 13% годовых обязанность платить НДФЛ возникнет, если на счетах размещено более 1,2 млн рублей. Уплатить налог с доходов за 2026 год потребуется не позднее 1 декабря 2027 года.