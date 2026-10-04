Мошенничество при получении соцвыплат участилось на 23,4%

За январь–август 2026 года МВД зафиксировало почти 1,4 тыс. таких преступлений. Нарушения связаны с пособиями, маткапиталом, компенсациями и жилищными субсидиями.

Число случаев мошенничества при получении соцвыплат выросло на 23,4% к аналогичному периоду 2025 года, следует из доклада МВД. Всего за восемь месяцев в России зарегистрировали 321 тыс. преступлений через интернет.

Нарушители подают поддельные документы, указывают недостоверные сведения, скрывают реальные доходы или оформляют пособия на фиктивных получателей. В зависимости от обстоятельств наказание по статье 159.2 УК РФ может достигать 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, пояснила адвокат Екатерина Кутузова.

Отдельная схема направлена на получателей господдержки. Мошенники обещают новые выплаты, предлагают помощь в оформлении пособий, рассылают ссылки на сайты, похожие на «Госуслуги», и выманивают реквизиты карт и коды из СМС.

«Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, сообщать посторонним коды из СМС и данные банковской карты, устанавливать неизвестные приложения и платить за "гарантированное получение" выплаты», — предупредила Кутузова.

Проверить право на господдержку, перечень документов и ответственное ведомство можно на «Госуслугах». Если код из СМС уже передан мошенникам, нужно сменить пароли от портала, банковских и других приложений, а также обратиться в полицию.