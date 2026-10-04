Юриста оштрафовали на 5 тыс. рублей за ссылку на несуществующее разъяснение ВС

В отзыве на кассационную жалобу юрист сослался на пункт 15 постановления Пленума ВС, которое состоит из 14 пунктов. Суд счел это умышленной попыткой ввести коллегию в заблуждение.

Юрист Антон Иринин получил судебный штраф в размере 5 тыс. рублей, следует из материалов суда в Ярославской области. Нарушение допустили в отзыве, который Иринин подготовил для Верховного суда как представитель компании — участника процесса.

В документе была ссылка на правовую позицию из пункта 15 постановления Пленума ВС «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан». Однако постановление состоит только из 14 пунктов. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС указала, что приведенная позиция «не существует и заявлена целенаправленно для обоснования своего мнения».

Коллегия расценила действия юриста как неуважение к закону и суду и инициировала рассмотрение вопроса о штрафе. Суд первой инстанции согласился с выводами ВС и назначил Иринину штраф в 5 тыс. рублей, отметив, что взыскание не должно быть символическим.