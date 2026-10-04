Доля окладов в зарплате работников госорганов вырастет с 1 января 2027

Оклад эксперта в центральных федеральных ведомствах вырастет с 3 740 до 15 266 рублей, а делопроизводителя — с 2 640 до 15 266 рублей, следует из постановления правительства. Изменения коснутся работников федеральных госструктур, которые не относятся к госслужащим, включая аналитиков, экспертов, техников и инженеров.

«Увеличение окладной части по сравнению с переменными составляющими, такими как социальные и стимулирующие выплаты, позволяет сделать более прозрачными, защищенными и понятными для работающих расчеты по зарплате», — заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Сейчас остальная часть денежного содержания таких работников приходится на надбавки и другие выплаты. Некоторые ежемесячные надбавки равны окладу или превышают его. Постановление также обновляет названия должностей: из перечня исключат, в частности, «заведующих машинописным бюро» и «стенографистов».