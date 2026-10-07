Налоговая: регистрации ККТ не достаточно, нужно передавать данные и правильно оформлять чеки
Налоговые органы анализируют данные о расчетах в реальном времени и проводят контрольные мероприятия там, где видят признаки риска.
Региональное УФНС напомнило о правилах работы с ККТ.
«Формальная регистрация ККТ уже не гарантирует соблюдение закона — важны стабильная передача фискальных данных, правильное оформление каждого расчета и своевременная выдача чека покупателю», — говорится в сообщении.
Среди распространенных нарушений — неприменение ККТ при оплате наличными или банковской картой, выдача предварительного чека вместо фискального и использование кассы, зарегистрированной по другому адресу. Нарушением также считаются расчеты без ККТ, если обязанность применять ее сохраняется.
Претензии возможны и из-за ошибок в обязательных реквизитах чека. В нем нужно верно указывать сведения о продавце, товаре или услуге, стоимости, форме оплаты и расчете. Неверная ставка налога, неправильное наименование товара или некорректный формат чека могут привести к ответственности даже при использовании зарегистрированной и исправной кассы.
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