Налоговая: регистрации ККТ не достаточно, нужно передавать данные и правильно оформлять чеки

Налоговые органы анализируют данные о расчетах в реальном времени и проводят контрольные мероприятия там, где видят признаки риска.

Региональное УФНС напомнило о правилах работы с ККТ.

«Формальная регистрация ККТ уже не гарантирует соблюдение закона — важны стабильная передача фискальных данных, правильное оформление каждого расчета и своевременная выдача чека покупателю», — говорится в сообщении.

Среди распространенных нарушений — неприменение ККТ при оплате наличными или банковской картой, выдача предварительного чека вместо фискального и использование кассы, зарегистрированной по другому адресу. Нарушением также считаются расчеты без ККТ, если обязанность применять ее сохраняется.

Претензии возможны и из-за ошибок в обязательных реквизитах чека. В нем нужно верно указывать сведения о продавце, товаре или услуге, стоимости, форме оплаты и расчете. Неверная ставка налога, неправильное наименование товара или некорректный формат чека могут привести к ответственности даже при использовании зарегистрированной и исправной кассы.