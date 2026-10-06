Эксперт рассказал, как селлерам не лишиться продаж из-за налоговых проверок

Чтобы не потерять бизнес из-за претензий ФНС, селлерам важно отличать уведомление площадки от официального документа и знать, на какие четыре налоговых риска налоговики обращают внимание в первую очередь.

Уведомление от маркетплейса об ограничении продаж — это еще не сам юридический документ. Чтобы понять законность действий площадки и оценить реальные риски, продавцу необходимо изучить официальное основание, содержание поручения и порядок его исполнения, а не ориентироваться только на сообщения в личном кабинете. Об этом «Клерку» рассказал юрист и партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Константин Лучников «Предпринимателю важно разделять сообщение о налоговом риске и документ, на основании которого ограничены продажи. Для оценки законности нужно видеть основание, содержание поручения и порядок его исполнения, а не только уведомление площадки»

По словам эксперта, налоговая служба сегодня уделяет особое внимание четырем ключевым зонам риска у селлеров:

дробление бизнеса;

неуплата НДС при работе на УСН;

неполное отражение выручки при использовании агентских договоров;

неправомерное применение ПСН или налога на профессиональный доход (НПД).

Чтобы обезопасить себя, продавцам стоит предпринять конкретные практические шаги: регулярный сверять отчеты маркетплейса с данными налогового учета, своевременно проверять право на применение выбранного спецрежима и системно сохранять первичные документы по всем операциям.

Константин Лучников также подчеркивает, что проверка контрагента при подписании договора и последующий налоговый контроль его продаж — это абсолютно разные задачи. Набор необходимых сведений напрямую зависит от статуса партнера. Формула «любое нарушение автоматически ведет к блокировке» не работает: в каждой спорной ситуации требуется индивидуальный правовой разбор конкретного юридического основания.

Недавно мы писали, что маркетплейсы обяжут останавливать продажи партнеров при налоговых нарушениях.