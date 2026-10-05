Владельцам электрокаров массово пришли уведомления о транспортном налоге

Автовладельцы сообщили, что получили требования оплатить транспортный налог на электрокары, хотя до конца 2027 года ставка для таких машин в большинстве регионов равна 0%.

Владельцы электромобилей рассказали, что в последние дни им начали поступать уведомления о необходимости уплатить транспортный налог. При этом почти во всех регионах России до конца 2027 года действует нулевая ставка, и платить налог владельцы электрокаров не должны.

По словам автомобилистов, уведомления приходят даже в Москве. Одна из собеседниц сообщила, что получила начисление в 15 тыс. рублей на свой Zeekr. В чатах владельцев электрокаров обсуждают массовые жалобы в налоговую, однако ответов пока никто не получил. Пользователи предполагают, что речь может идти о технической ошибке или сбое в системе. Об этом пишет Осторожно Media.

Другие владельцы отмечают, что ситуация повторяется у многих, но официальных разъяснений пока нет. Автомобилисты готовятся обращаться в инспекции лично, чтобы добиться отмены начислений.